توقعات بتسجيل الأسواق الناشئة أول نمو سلبي منذ 69 عاما بسبب كورونا

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من المتوقع أن تسجل الأسواق الناشئة نموا سلبيا لأول مرة منذ 69 عاما بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين نقلا عن شركة "كابيتال إيكونومكس" البريطانية للتحليلات الاقتصادية وشركة "ريفينيتيف" للمعلومات الاقتصادية، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل نمو سلبي في الأسواق الناشئة على أساس الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الأسواق الناشئة أول نمو سلبي منذ أن بدأ جمع الإحصاءات الموثوق بها في عام 1951.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كابيتال إيكونومكس" يوم الجمعة الماضي، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في المكسيك إلى سالب 6%، وفي كوريا الجنوبية 3%، والصين سالب 3%، وتركيا سالب 2%، وروسيا سالب 1.5%، فيما سيصل متوسط النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى سالب 1.7%.وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن تداعيات فيروس كورونا على الأسواق الناشئة ستكون أخطر من أزمة الديون الخارجية في أمريكا الجنوبية في الثمانينيات من القرن الماضي، وأزمة الصرف الأجنبي في الدول الآسوية في التسعينيات من القرن الماضي، والأزمة المالية العالمية في عام 2008.