البنك لمركزي يبدأ اختبار الوون الإلكتروني العام القادم

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قال البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين إنه سيقوم باختبار نسخة إلكترونية من العملة المحلية "وون"، خلال العام القادم.وبموجب خطة البنك، سيتم اتخاذ إجراءات تمهيدية للاختبار، منها التصميم والمراجعة الفنية، وتحليل عمليات التشغيل والاستشارة، وذلك حتى نهاية هذا العام، لتبدأ عمليات الاختبار طوال العام القادم.وأشار البنك المركزي إلى أنه ليس هناك حاجة كبيرة لإصدار نسخة إلكترونية من عملة الوون في المستقبل القريب، لكنه شدد على أنه من الضروري أن تكون كوريا على استعداد لمواجهة التغييرات الكبيرة التي قد تحدث في الظروف المحلية والخارجية.واضاف أنه سيدرس الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لإصدار العملة الإلكترونية.الجدير بالذكر أن البنك المركزي السويدي قد بدأ في اختبار النسخة الإلكترونية من الكرون، وقال إنه إذا أصبحت العملة الإلكترونية متداولة في نهاية المطاف، فانها ستستخدم لمحاكاة الأنشطة المصرفية اليومية، منها المدفوعات، والودائع، والسحوبات التي ستجري عن طريق محفظة رقمية.كما بدأت البنوك المركزية في كندا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوربي وسويسرا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، في اختبار نسخ إلكترنية من عملاتها.