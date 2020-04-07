وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يناقشان مسألة تقاسم تكاليف الدفاع

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قال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" إنه اتصل بوزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" أمس الاثنين لمناقشة أهمية التوصل إلى اتفاق عادل لتقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين الحليفين. جاء ذلك في تغريدة نشرها "إسبر" على موقع تويتر، حيث أعرب عن تقديره للوزير "جونغ" خلال الاتصال الهاتفي الذي استهدف مناقشة أهمية تقاسم الأعباء بشكل عادل، مشددًا على ضرورة التوصل إلى "اتفاقية عادلة ومتوازنة وشاملة بسرعة".وأورد "إسبر" في تغريدته شعار التحالف بين البلدين باللغة الكورية وهو "كاتشي كابشيدا"، الذي يعني " "لنذهب معًا".ويذكر أن سيول وواشنطن عقدتا سبع جولات من المفاوضات منذ شهر سبتمبر الماضي، لكنهما لم تتوصلا بعد إلى اتفاق حول كيفية تقاسم تكاليف وجود 28 ألفا و 500 جندي أمريكي متمركزين في كوريا الجنوبية. وجرت المكالمة الهاتفية بعد أيام من إبلاغ القوات الأمريكية في كوريا الآلاف من الموظفين الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية، بأنهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق لتغطية رواتبهم.