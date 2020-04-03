الحكومة الكورية تدرس فرض أساور إلكترونية لمراقبة الأشخاص في العزل الذاتي

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن أن تفرض الحكومة الكورية ارتداء أساور إلكترونية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للحجر الذاتي الإلزامي لمدة أسبوعين.وتخطط الحكومة لعقد اجتماع مغلق برئاسة رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" اليوم الثلاثاء لمناقشة خطة تتضمن إلزام الأشخاص المعزولين ذاتيا بارتداء أساور إلكترونية يمكن من خلالها معرفة مواقعهم عن بُعد.وصرح مسؤول حكومي لوكالة "يونهاب" للأنباء أمس الاثنين بأن الحكومة تميل نحو تبني خطة لتعزيز مراقبة الأشخاص في الحجر الصحي الذاتي. وسوف يتم فرض هذه الخطوة بعد الحصول على موافقة من الأشخاص المطلوب منهم تطبيق الحجر الصحي.وتأتي مناقشة هذا الإجراء الجديد وسط الكشف عن انتهاكات مستمرة لقواعد الحجر الصحي الإلزامي مما تسبب في زيادة انتشار العدوى.