سيول تطلب من واشنطن دفع جزء من أجور الموظفين الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية

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تبين اليوم الثلاثاء أن وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" قد طلب مجددا من نظيره الأمريكي "مارك إسبر" دفع جزء من أجور الموظفين الكوريين العاملين في القواعد العسكرية الأمريكية، رغم عدم توصل الجانبين الكوري والأمريكي لاتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع.جاء ذلك في مكالمة هاتفية جرت بين الوزيرين أمس الاثنين بناء على طلب من وزير الدفاع الأمريكي "إسبر"، حيث أكد الوزير الكوري "تشونغ" على ضرورة وضع أولوية قصوى لحل مسألة الإجازات غير المدفوعة للموظفين الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية.كما أكد الوزير الكوري على أنه يجب ألا يؤثر التأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع على علاقة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والحفاظ على الموقف الدفاعي المشترك بينهما.الجدير بالذكر أن قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد قامت يوم الأول من أبريل الجاري بإبلاغ حوالى 4 آلاف موظف من بين 8 آلاف و600 من الموظفين الكوريين العاملين في القواعد العسكرية الأمريكية، بأنهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق لتغطية رواتبهم.