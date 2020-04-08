صادرات الذهب الكورية تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات في فبراير

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قفز حجم صادرات كوريا الجنوبية من الذهب إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات في شهر فبراير الماضي، حيث ارتفعت أسعار الذهب نتيجة لجائحة كورونا-19.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن شحنات الذهب الصادرة من كوريا للاستخدام غير النقدي قد وصلت إلى 290 مليون دولار في فبراير، وهو أعلى رقم منذ شهر سبتمبر من عام 2012 عندما سجل 327 مليون دولار.وأوضح التقرير أن صادرات البلاد من الذهب بلغت 5,8 طن في فبراير، بزيادة مقدارها 3,5 طن مقارنة بما كانت عليه في في نفس الشهر من العام الماضي.وكانت هونغ كونغ أكبر مشتر للذهب الكوري، حيث استوردت 3,4 طن. وأرجع التقرير هذه الزيادة الحادة في الصادرات إلى الارتفاع الأخير في الأسعار، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الأكثر أمانًا وسط تقلبات السوق المتزايدة.