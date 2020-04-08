كوريا الشمالية لا تزال تدعي عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا لديها

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كررت كوريا الشمالية ادعاءاتها بأنه ليست لديها أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أمس الثلاثاء ، كررت وزارة الصحة في كوريا الشمالية هذا الادعاء في "التحديثات الأسبوعية" التي تقدمها إلى منظمة الصحة العالمية.وقالت منظمة الصحة العالمية إن كوريا الشمالية لديها قدرة على اختبار فيروس كورونا في مختبرها المرجعي الوطني في العاصمة بيونغ يانغ.وأشار "إدوين سلفادور" ممثل منظمة الصحة العالمية في كوريا الشمالية إلى أنه حتى يوم 2 أبريل الجاري، تم اختبار 709 أشخاص، بمن في ذلك 11 أجنبيًا، ولم يتم اكتشاف أي حالة إصابة بينهم.وأضاف مسؤول منظمة الصحة العالمية أن هناك 509 أشخاص في الحجر الصحي حاليا، بمن في ذلك أجنبيان. كما كشف عن أنه منذ يوم 31 ديسمبر الماضي تم إطلاق سراح 28 ألفاً و800 شخص من الحجر الصحي، بمن في ذلك 380 أجنبيا.