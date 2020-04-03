المدارس الكورية الجنوبية تبدأ فصلًا دراسيًّا جديدًا عبر الانترنت

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من المقرر أن يبدأ الطلبة الكبار في المدارس المتوسطة والثانوية في جميع أنحاء البلاد الفصل الدراسي لعام 2020 من خلال دروس عبر الإنترنت، اليوم الخميس، بعد تأجيلات متكررة بسبب فيروس كورونا الجديد. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الشهر الماضي أن العام الدراسي الجديد سيبدأ تدريجيًّا بفصول على الإنترنت، لاحتواء تفشي وباء كورونا-19.وبعد أسبوع من الاستعدادات، سيبدأ طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في الصف الثالث اليوم الخميس، وسيتم فتح الفصول للصفين الأول والثاني في المدارس المتوسطة والصف الرابع حتى السادس في المدارس الابتدائية يوم 16 أبريل، ثم فتح الفصول للصف الأول وحتى الثالث في المدارس الابتدائية عبر الإنترنت بدءًا من 20 أبريل.وتقدم الوزارة ثلاثة خيارات للتعلم عن بُعد: التعليم التفاعلي الآني المباشر؛ ومحاضرات خدمة البث التعليمي أو المحاضرات المسجلة مسبقًا؛ أو إعطاء مهام وواجبات كبديل للفصول عبر الإنترنت. وتتطلب فصول التعلم الإلكتروني أجهزة رقمية مثل أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية، لكن الوزارة قدرت أن حوالي 223 ألف طالب ليس لديهم مثل هذه الأجهزة. وقامت الوزارة بتأمين بعض الأجهزة اللازمة وتخطط لتوزيعها على طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية أولًا.