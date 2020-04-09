كوريا الشمالية أجرت على الأرجح اختبارًا تجريبيًّا لقذف الصواريخ

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قال موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في مراقبة كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ أجرت اختبارًا تجريبيًّا لقذف الصواريخ في حوض بناء السفن في "شين بو" مؤخرًا.ونشر الموقع تقريرا أمس الأربعاء مستشهدًا بصور لأقمار صناعية تجارية، حيث أوضح أن تلك الصور الملتقطة يوم 5 أبريل تظهر البرج الخاص بمنصة الإطلاق قد تم سحبه إلى الخلف من موقعه الثابت، إلى جانب وجود تحركات متعلقة بما يبدو أنه حاوية الإطلاق.وأضاف التقرير أنه تمت مشاهدة عربتين أو مقطورتين ورافعة صغيرة بالقرب من برج الإطلاق أيضًا.وقال التقرير إن أربعة أجسام مجهولة الهوية تم رصدها قبالة الجانب الغربي من المنصة، مستنتجا أن اختبارًا للقذف قد يكون قد حدث مؤخرًا.وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن معرفة الغرض من الاختبار، ولكن من المرجح أن يكون اختبارًا للموثوقية، وأنه لا يمكنه أيضًا تحديد ما إذا كانت الاختبارات قد انتهت أم أن هناك عمليات اختبار أخرى قادمة.