إسرائيل تنقل كمية من وحدات التشخيص الكورية جوا

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أرسلت الحكومة الإسرائيلية طائرة خاصة إلى كوريا لنقل عشرات الآلاف من وحدات تشخيص فيروس كورونا الكورية، وحوالي 30 ألفا من ملابس الوقاية الطبية الكورية.الجدير بالذكر أن إسرائيل أوقفت معظم الرحلات الجوية الدولية، بما فيها الرحلات من وإلى كوريا، من أجل منع دخول الفيروس ولكن عندما تأخرت عملية نقل الوحدات والملابس الكورية نتيجة للمرور بدولة ثالثة، قررت إرسال طائرة شحن خاصة.وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية والسفارة الإسرائليتين عملتا على الحصول على إذن للهبوط من كوريا في فترة وجيزة، وأن وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت مسؤولة عن عملية الشراء.ويرجع السبب في هذه الخطوة إلى بدء أكبر الأعياد اليهودية منذ أمس.يذكر أن عدد حالات الإصابة هناك بلغ حوالي 9400 حالة حتى الآن، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 70 حالة.وبلغ عدد حالات الفحص لكل مليون شخص حوالي 13 ألف حالة.