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صرح وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "صونغ يون مو" بأن تفشي فيروس كورونا-19 أدى إلى وقف تشغيل 27 % من المصانع الرئيسية للشركات الكورية في الخارج حتى يوم السادس من هذا الشهر، لكنه أشار إلى أن معظم المصانع في البلاد تعمل بشكل عادي وأنه ليس هناك خلل في العرض والطلب نتيجة للاضطرابات في شبكات العرض الدولية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس بعد انتهاء الجولة الرابعة من اجتماعات الطوارئ الاقتصادية في مقر الحكومة في سيول، حيث أضاف الوزير "صونغ" أنه كانت هناك صعوبات في شهر فبراير الماضي بسبب عدم تشغيل سلسلة القيمة في ظل تفشي كورونا-19 في الصين، لكننا نشهد حاليا تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوربا والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا، وأنه ليست هناك مشكلة في العرض والطلب بالنسبة لـ338 من المواد وقطع الغيار والأجهزة.وأوضح أن خطة رفع قوة التصدير التي أعدتها الحكومة الكورية مؤخرا تركز على تقليل تداعيات انتشار الفيروس على الصادرات الكورية إلى أبعد الحدود، وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة.