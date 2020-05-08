كوريا الجنوبية ترسل مليونيْ كمامة إلى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

أرسلت كوريا الجنوبية مليونيْ كمامة إلى الولايات المتحدة للمساعدة في مكافحتها لفيروس كورونا الجديد.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الاثنين في بيان صحفي إنه تم إرسال الأقنعة كمساعدة طارئة ضمن التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا-19.وقد غادرت طائرة شحن أمريكية تحمل الأقنعة في وقت مبكر من اليوم، وسوف يتم توزيع تلك الإمدادات على المؤسسات الطبية هناك.وأوضحت الوزارة أن هذه الشحنة تأتي ضمن إجراءات الاستجابة المشتركة للوباء التي اتفق عليها الرئيس "مون جيه إين" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال محادثاتهما هاتفية يوم 24 مارس.وأضافت أنه تم إرسال هذه الشحنة بعد إجراء تقييم شامل لوضع انتشار فيروس كورونا-19 في كوريا، وحجم العرض والطلب المحلي على الأقنعة، إلى جانب الحاجة إلى دعم الولايات المتحدة الدولة الحليفة لكوريا.