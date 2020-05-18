الجيش الكوري يختبر جميع المجندين الجدد ضد فيروس كورونا

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قررت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إجراء فحوص على جميع المجندين الجدد ضد فيروس كورونا-19، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك من أجل احتواء انتشار الفيروس في الثكنات العسكرية.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "جونغ أون كيونغ" رئيسة المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مؤتمر صحفي يومي عقدته أمس الأحد.وأوضحت "جونغ" أن الحكومة تخطط لاختبار ما يقرب من 6300 من الجنود الجدد أسبوعيا خلال الأسابيع الثمانية القادمة، وذلك باستخدام الاختبارات المجمعة التي يتم فيها تجميع عينات من عدة أشخاص معا واختبارها في وقت واحد.وأضافت "جونغ" أن هذا القرار تم اتخاذه في ضوء حجم حالات الإصابة بفيروس كورونا-19 لدى الأشخاص في العشرينيات من العمر مقارنة بالمجموعات العمرية الأخرى، والمخاطر العالية للعدوى الجماعية من مريض واحد في الثكنات العسكرية.وتخطط السلطات الصحية لتقرر لاحقا حول ما إذا كانت ستستمر في إجراء الاختبارات في حالة عدم العثور على إصابات خلال فترة الفحوص الممتدة لثمانية أسابيع.