الحكومة البريطانية تطلب تعلم الطريقة الكورية في تتبع إصابات كورونا

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أعربت الحكومة البريطانية عن رغبتها في تعلم الطريقة الكورية لتتبع المتصلين بالمصابين بفيروس كورونا.وأوضح تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وتقرير آخر لصحيفة "غارديان"، قالت البروفسورة " أنجلا ماكلاين" نائبة المساعد الأعلى للشؤون العلمية في الحكومة البريطانية أمس في مؤتمر صحفي منتظم، إن هناك دولتين ممتازتان في مجال مكافحة جائحة كورونا، وذكرت أن الطريقة الكورية لتعقب المتصلين بالمصابين ذوي الأعراض تقدم إلهاما كبيرا، مؤكدة على أنها تجربة ترغب بريطانيا في أن تحذو حذوها.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية ظلت تمارس استراتيجية "الفحص والتعقب والعزل" على غرار كوريا في بداية تفشي الفيروس هناك، لكنها تخلت عنها نتيجة لزيادة عدد المصابين.ويبدو أنها قررت العودة إليها الآن بعد أن وصل تفشي الفيروس إلى ذروته.وأوضحت البروفسورة "ماكلاين" أن السبب في تخلي بريطانيا عن تلك الاستراتيجية يرجع إلى ضرورة التركيز على فحوص المرضى الموجودين في المستشفيات.كما قالت إنها ترغب في تلقي درس من قبل ألمانيا في مجال القدرة على فحوص فيروس كورونا.