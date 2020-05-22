الصين تضع قانونا للأمن القومي بشأن هونغ كونغ

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أعلن الحزب الشيوعي الصيني أمس الخميس أنه سيمضي قدمًا في وضع قانون جديد للأمن القومي بشأن هونغ كونغ.وقال "تشانغ إيسوي" المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي أمس، إن القانون الجديد ستتم مناقشته في دورة المجلس السنوية، إلى جانب التشريعات الأخرى.وادعى المتحدث أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جزء لا ينفصل عن الصين، وسوف يتحرك أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لإدخال هذا القانون من أجل تحسين الآليات القانونية لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ.وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي يقع مقرها في هونغ كونغ، إنه سيتم تقديم مشروع القانون خلال الدورة السنوية التي ستفتتح اليوم الجمعة.وأفادت التقارير بأن القانون سيحظر الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة المثيرة للفتنة التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي في هونغ كونغ.وفي الوقت نفسه، حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أن بلاده ستعالج هذه القضية "بقوة شديدة" إذا وضعت الصين هذا القانون.