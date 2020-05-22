الصين تحذر من اتخاذ إجراءات مضادة للعقوبات الأمريكية

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حذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية إذا قام الكونغرس الأمريكي بتمرير تشريع يسعى إلى فرض عقوبات ضد بكين بسبب جائحة كورونا–19.وقال "تشانغ أيسوي" المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن الصين تعترض بشدة على مثل تلك التشريعات، وسوف "تتخذ إجراءات مضادة" بعد إجراء مداولات.وأضاف "تشانغ" في المؤتمر الصحفي الذ يعقده عشية بدء الدورة السنوية للمجلس، اليوم الجمعة، إن نشأة الفيروس تعد مسألة علمية يتعين تحديدها من خلال البحث العلمي للخبراء الطبيين.وأكد أنه من غير المسؤول وغير الأخلاقي التستر على مشكلات المرء من خلال إلقاء اللوم على الآخرين، مشددا على أن بكين لن تقبل أبدًا أي دعاوى قضائية أو طلبات للتعويض.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد انتقد الصين لتعاملها الأوليّ مع الفيروس، وصعَّد خطابه ضد بكين في تصريحاته وتغريداته على صفحته في تويتر.