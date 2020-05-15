شركات الطيران الكورية تستعد لاستئناف تسيير رحلاتها الدولية

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وسط تباطؤ تفشى فيروس كورونا، تستعد شركات الطيران الكورية لاستئناف تسيير رحلاتها الدولية.وقد قررت شركة "جيجو إير" منخفضة التكلفة اسنئاف رحلاتها على الخط بين إنتشون والعاصمة الفلبينية مانيلا بدءا من يوم السادس من يونيو القادم، استجابة للطلب المتزايد من الكوريين المقيمين هناك.كما بدأت شركة "إير بوسان" منخفضة التكلفة في بيع تذاكر للرحلات الدولية، حيث تخطط لاستئناف تسيير رحلاتها على الخطين اللذين يربطان بين مدينة بوسان الكورية وكل من هونغ كونغ وماكاو اعتبارا من الأول من يوليو القادم، وتنوي أيضا استئناف رحلاتها إلى الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا على مراحل.أما شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" فتنوي لاستئناف رحلاتها على 32 خطا دوليا بدءا من شهر يونيو القادم، فيما ستستأنف شركة "آسيانا" الكورية أيضا رحلاتها على 13 خطا دوليا اعتبارا من يونيو، ليصل إجمالي عدد الخطوط الدولية التي سيتم تسيير رحلات عليها إلى 27 خطا.