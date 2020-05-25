بكين تعرب عن أملها في استئناف الحوار قريبا بين واشنطن وبيونغ يانغ

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أعرب وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أمس الأحد عن أمل بكين في أن تستأنف كوريا الشمالية والولايات المتحدة الحوار بينهما في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى اتخاذ إجراءات "جوهرية" لحل القضايا المعلقة.وجاءت تصريحات الوزير الصيني "وانغ" خلال مؤتمره الصحفي السنوي على هامش اجتماعات المؤتمر الشعبي الوطني في بكين، عندما سئل عن المحادثات المتعثرة بين واشنطن وبيونغ يانغ ودور الصين المحتمل في استئنافها، حيث ألقى باللوم على الولايات المتحدة في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وقال إن الصين ترحب وتأمل في رؤية واستمرار التفاعل بين البلدين.وأشار "وانغ" إلى أن كوريا الشمالية اتخذت بعض الخطوات الإيجابية في السنوات القليلة الماضية نحو تخفيض التصعيد ونزع السلاح النووي، لكن هذه الخطوات لم يتم الرد عليها بطريقة موضوعية من قبل الولايات المتحدة، وهذا هو السبب الرئيسي للجمود المستمر في الحوار بينهما.وأضاف وزير الخارجية الصيني أن الولايات المتحدة يجب ألا تبدد النتائج التي تحققت بشق الأنفس، وأن تنظر في المقترحات ذات الصلة التي قدمتها الصين وروسيا.