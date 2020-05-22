توقعات بتسجيل كوريا عجزا في ميزان المدفوعات عام 2030 بسبب زيادة الشيخوخة

Photo : Getty Images Bank

من المتوقع أن تسجل كوريا الجنوبية أول عجز في ميزان مدفوعاتها الدولي في عام 2030 بسبب الوتيرة السريعة في زيادة الشيخوخة.وجاءت هذه التوقعات في تقرير صادر عن المعهد الكوري لأبحاث السياسات الاقتصادية الدولية، حيث قال التقرير إن كوريا الجنوبية سجلت فائضا في ميزان مدفوعاتها الدولي منذ عام 1998 دون استثناء.وأشار التقرير إلى احتمال أن يتسبب انخفاض عدد السكان في سن العمل في كوريا الناجم عن زيادة الشيخوخة في تراجع حجم الفائض في ميزان المدفوعات الدولي، أو تسجيل عجز فيه.تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الأولى عالميا في شيخوخة السكان في عام 2049 بسبب معدل المواليد المنخفض وزيادة متوسط العمر المتوقع.وتوقع التقريرأن يتحول ميزان المدفوعات الدولي لكوريا الجنوبية إلى حالة العجز في الفترة بين عامي 2030 و2045.وأكد التقرير على أهمية زيادة صافي تراكم الأصول الخارجية لكوريا الجنوبية باستخدام الفوائض في ميزان المدفوعات الدولي استعدادا لعصر زيادة الشيخوخة وانخفاض عدد السكان في سن العمل.