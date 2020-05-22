منع الركاب من استخدام وسائل النقل العام بدون ارتداء أقنعة

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لن يتمكن الركاب الذين لا يرتدون أقنعة واقية من استخدام وسائل النقل العام في كوريا الجنوبية اعتبارا من الغد الثلاثاء.وقالت سلطات الحجر الصحي اليوم الاثنين إن هذه الإجراءات جاءت ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحجر الصحي المضاد لفيروس كورونا داخل إطارالتباعد الاجتماعي في الحياة اليومية.وبموجب هذه الإجراءات، سيمكن لسائقى الحافلات العامة وسيارات الأجرة رفض قبول الركاب الذين لا يرتدون أقنعة.كما تقضي الإجراءات بإلزام السائقين أيضا بارتداء أقنعة، وإلا سيقوم رؤساء الحكومات الإقليمية باتخاذ إجراءات ضدهم.وسيتم أيضا إلزام ركاب الطائرات على جميع الخطوط المحلية والدولية بارتداء أقنعة بدءا من يوم الأربعاء القادم.وتخطط الحكومة لإجراء دراسة حول السماح لشركات السكك الحديدية بحظر الركاب من استخدام القطارات بدون ارتداء أقنعة.ويشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط سائقي وسائل النقل العام قد بلغ 21 حالة حتى أمس الأحد.ومن جانبها، قالت وزيرة التعليم "يو أون هيه" إن وزارتها تجري حاليا مشاورات مع سلطات الحجر الصحي حول الإرشادات التفصيلية المعلقة باستخدام مكيفات الهواء وارتداء الأقنعة في المدارس وحضانات الأطفال التي سيتم فتحها بعد غد الأربعاء بحضور الطلاب.