الحكومة الكورية تصدر تعليمات للوقاية من الأوبئة في الحياة اليومية

Photo : YONHAP News

كشفت الحكومة الكورية اليوم عن مجموعة من التعليمات المفصلة حول إجراءات الوقاية من الأوبئة في الحياة اليومية، وذلك بمناسبة بدء عودة الطلاب في الصفين الأول والثاني من المدارس الثانوية إلى مدارسهم.وطبقا لتلك التعليمات، يتوجب على الطلاب ارتداء كمامات في الفصول والممرات وغيرها من المباني الداخلية، ويمكنهم خلعها فقط عند التمكن من الحفاظ على مسافة تزيد عن متريْن في الملاعب أو خارج المباني.كما يمكنهم أيضا ارتداء الكمامات الصحية أو كمامات العمليات الجراحية المصنوعة من القطن.وفي حالة ظهور أعراض غريبة عليهم، مثل الصداع أو ضيق التنفس، فيمكنهم عدم ارتداء الكمامات.وتنصح التعليمات بإعداد كمامات احتياطية عند الذهاب إلى المدارس حتى يتم تغييرها في حالة تلوثها فورا، كما تنصح بتشغيل مكيفات الهواء مع إغلاق النوافذ بشرط إجراء تهوية مرة واحدة على الأقل كل ساعتين.وأكدت سلطات الحجر الصحي على ضرورة عدم تعريض الجسم للهواء الصادر من المكيفات بشكل مباشر، وأيضا ضرورة تخفيض قوة الهواء.