تأجيل افتتاح 561 مدرسة بسبب زيادة الإصابات بكورونا

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قررت 561 مدرسة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية تأجيل الافتتاح أمس الأربعاء، بعد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا-19.وقالت وزارة التعليم إن تلك المدارس التي تتراواح بين رياض أطفال ومدارس ابتدائية وثانوية، تمثل نسبة 2.7% من إجمالي عدد المدارس، وقد قررت تأجيل استقبال الطلاب.ويشمل هذا الرقم جميع المدارس الموجودة في مدينة بوتشون بمقاطعة كيونغ كي والبالغ عددها 251 مدرسة، حيث شهدت المدينة ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة المرتبطة بالمركز اللوجستي التابع لشركة كوبانغ.وفي مدينة "غومي" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، اتخذت 181 مدرسة إجراءات مماثلة، بعد تأكيد مخالطة مئات الطلاب والمعلمين لحالات مصابة بالفيروس.وفي سيول، أجلت 111 مدرسة خطط إعادة الفتح بعد أن تم الإبلاغ عن حالات إصابة بين طلاب وعاملين في المدارس في العديد من المناطق.وفي المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح المدارس في البلاد، عاد طلاب الصف الثاني في المرحلة الثانوية وطلاب الصف الثالث في المرحلة الإعدادية وطلاب الصف الأول والثاني في المدارس الابتدائية إلى الفصول الدراسية، كما فتحت رياض الأطفال أبوابها أيضًا.