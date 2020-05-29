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المحلية

عدد الحالات المرتبطة بالمركز اللوجستي في بوتشون يتجاوز 90

Write: 2020-05-29 10:24:47

عدد الحالات المرتبطة بالمركز اللوجستي في بوتشون يتجاوز 90

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المرتبطة بالمركز اللوجستي في مدينة بوتشون 90 حالة أمس الخميس، بعد 5 أيام فقط من الإبلاغ عن أول مريض في المجموعة.
وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه حتى الساعة 11 من صباح أمس الخميس، وصل عدد الإصابات المرتبطة بمستودع شركة "كوبانغ" في مدينة بوتشون إلى 82 حالة، بزيادة قدرها 13 حالة مقارنة بمنتصف الليل.
ويعتقد أن الرقم تجاوز 90 حالة بعد ظهر الخميس، حيث تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات المرتبطة بالمركز بعد إعلان السلطات الصحية.
وقد وضع هذا الانتشارُ السريع للعدوى السلطاتِ الصحية في حالة تأهب قصوى، حيث قررت تعزيز إجراءات الحجر الصحي لسيول والمناطق المحيطة بها.
وقال وزير الصحة "بارك ننغ هو" إن الحكومة ستغلق مؤقتًا المنشآت العامة مثل المتاحف والمتنزهات في العاصمة حتى منتصف يونيو.
وفي خطوة منفصلة، أمر "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" بحظر أي نوع من التجمعات في مركز بوتشون اللوجستي لمدة أسبوعين. 
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