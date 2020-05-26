تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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تم الإبلاغ عن 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب زيادة عدد الحالات المرتبطة بالمركز اللوجيستي في مدينة "بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي".وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المرتبطة بالمركز اللوجستي في بوتشون 96 حالة حتى الآن.ومن بين حالات الإصابة الـ58 الجديدة: 39 حالة في مدينة إنتشون، و38 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و19 حالة في مدينة سيول.وعلى خلقية الارتفاع في معدل الإصابات الجديدة، قررت الحكومة الكورية تعزيز سمتوى الحجر الصحي ، حيث سيتم بموجب هذا القرار الحد من عدد الأطفال الذين يذهبون إلى رياض الأطفال والمدارس الابتدائية وأيضا طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في العاصمة سيول والمناطق المجاورة لها، ولكن لن يتم تطبيق هذا القرار على رياض الأطفال والمدارس في المناطق الأخرى من البلاد.