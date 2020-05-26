الرئيس مون يجري لقاء مع زعيمي التكتل البرلماني للحزبين الحاكم والمعارض

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" لقاء أمس الخميس في مقر الرئاسة مع زعيمي التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون"، وحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "تشو هو يونغ".وتم في اللقاء الذي استمر ساعتين و36 دقيقة تبادل الآراء حول القضايا السياسية، وأكد الرئيس "مون" على أهمية إجراء لقاءات مماثلة في المستقبل بشكل منتظم، حتى ولو لم تكن هناك قضايا عالقة.وخلال اللقاء، عرض زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "تشو" اقتراحا لإنشاء منصب وزير للشؤون السياسية ليقوم بالتنسيق بين الحكومة والأحزاب المعارضة، وأصدر الرئيس "مون" تعليمات لكبير مساعديه "نوه يونغ مين" لإجراء دراسة حول ذلك الاقتراح.وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في المصادقة البرلمانية على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة ومشروعات القوانين المتعلقة بالتوظيف في أسرع وقت ممكن.كما أعرب عنن أمله في أن يتم إطلاق أعمال فريق التحقيقات في فساد كبار الموظفين الحكوميين في شهر يوليو كما هو مخطط له.