أول رد فعل كوري شمالي على تعديل قانون التبادلات بين الكوريتين

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أبدت كوريا الشمالية أول رد فعل على سعي حكومة سيول لتعديل قانون التبادلات والتعاون بين الكورتين، حيث قالت إن تلك المساعي تفتقر إلى الصدق.وقال موقع "صو كوانغ" الدعائي في كوريا الشمالية في مقال نشره أمس الاثنين إن حكومة كوريا الجنوبية بدأت تؤكد في الآونة الأخيرة على أهمية تنفيذ التبادلات والتعاون بين الكوريتين، واتهم الموقع حكومة كوريا الجنوبية بأنها تبذل جهودا لإيجاد مبرر لتصعيد حدة التوتر بين الجنوب والشمال، بدلا من خلق جو سلمي ملائم لتحسين العلاقات بينهما.وأكد أن سلسلة الاجتماعات الأمنية الأخيرة التي عقدتها كوريا الجنوبية مع كل من الولايات المتحدة واليابان تدل دلالة واضحة على سعى الحكومة الجنوبية لزيادة المواجهة مع كوريا الشمالية بدلا من تحسين العلاقات معها.وحذر من أن التعاون مع القوى الخارجية الهادف إلى الإضرار بالتوازن الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية، سوف يؤدى إلى تدهور الأوضاع وتصاعد أزمة الحرب في المنطقة.الجدير بالذكر أن وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية تسعى لإجراء تعديل على مشروع قانون التعاون والتبادلات بين الكوريتين بحيث يتم تبسيط إجراءات الاتصال بين السكان في الكوريتين.