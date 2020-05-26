سيول تستأنف إجراءات تسوية المنازعات بشأن القيود التجارية اليابانية

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قررت الحكومة الكورية استئناف الإجراءات ذات الصلة بتسوية المنازعات من خلال منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التي فرضتها اليابان على تصدير منتجاتها لكوريا الجنوبية.وقال مدير إدارة التجارة والاستثمار في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية "ناه صنغ شيك" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية لم تبد أي استعداد لحل هذه القضية، وأن المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن بين سيول وطوكيو لم تحرز أي تقدم.وأضاف أن الحكومة الكورية ترى أن المفاوضات بين البلدين لا تجري كما هو مرغوب فيه، ومن ثم فقد قررت الحكومة أن تستأنف إجراءات تسوية القضية عن طريق منظمة التجارة العالمية بعد أن توقفت عن ذلك بشكل مؤقت يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي.وفي هذا السياق، ستطلب الحكومة الكورية من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة خاصة بتسوية المنازعات التجارية العالقة بين البلدين.ويذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية كانت قد طالبت الحكومة اليابانية بتوضيح موقفها من مسألة فرض قيود على تصدير 3 مواد يابانية عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية، وحذف اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تجارية تفضيلية من قبل الحكومة اليابانية، حتى نهاية شهر مايو، إلا أن اليابان لم ترد حتى الآن على دعوة كوريا لرفع تلك القيود التجارية.وكانت اليابان قد فرضت قيودا على تصدير 3 مواد عالية التقنية تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض في شهر يوليو من العام الماضي، وقامت بإزالة اسم كوريا من قائمة الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في الصادرات مع اليابان في الشهر التالي.