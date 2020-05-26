كوريا الشمالية تهدد بإلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين

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هددت كوريا الشمالية بإلغاء اتفاق تقليل التوتر العسكري مع كوريا الجنوبية، اعتراضًا على المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ المرسلة إلى كوريا الشمالية.جاء ذلك التحذير على لسان "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الخميس.وقالت "كيم" إن كوريا الجنوبية يجب أن تكون على دراية جيدة بإعلان بان مون جوم لعام 2018 والاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2019، الذي وافقت فيه الكوريتان على حظر جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك إرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.وحذرت "كيم" من أنه إذا لم تتخذ السلطات الكورية الجنوبية الخطوات المناسبة ضد هذا العمل غير المنطقي فسوف تضطر إلى تسديد ثمن باهظ، كما حذرت من أنه إذا سمحت سيول باستمرار هذا الوضع فسوف يتعين عليها الاستعداد لاحتمال انحساب كوريا الشمالية تمامًا من مجمع كيسونغ الصناعي المغلق بالفعل، أو إغلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، أو إلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين.