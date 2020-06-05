المحكمة تنظر في طلب النيابة باحتجاز وريث سام سونغ يوم الاثنين

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من المتوقع أن تتخذ المحكمة المركزية في سيول قرارا بشأن احتجاز وريث مجموعة سام سونغ "لي جيه يونغ" في قضية مشاركته المزعومة في عملية الخلافة الإدارية المثيرة للجدل، يوم الاثنين القادم.وقالت المحكمة المركزية في سيول أمس الخميس إنها ستراجع القضية في الساعة 10:30 صباح الاثنين، ومن المرجح أن يصدر القرار بشأن احتجازه ليلة الاثنين أو صباح الثلاثاء.كما ستصدر مذكرات بواسطة المحكمة نفسها، لاثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في المجموعة، واللذين صدرت بحقهما مذكرات توقيف أيضًا من مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية.وتشتبه النيابة العامة في أن إدارة سام سونغ خفضت عمدًا قيمة شركة "سام سونغ سي آند تي"، بينما رفعت من قيمة شركة "تشيه إيل للصناعات" قبل اندماج الشركتين، تحقيقًا لمصلحة الوريث في خلافته الإدارية. كما تشتبه النيابة في وقوع احتيال ومخالفات محاسبية في شركة "سام سونغ بايولوجيكس"، التابعة لشركة "تشيه إيل"، مما ساعد في عملية الاندماج، وبالتالي ساعد "لي" في النهاية في السيطرة على هيكل حوكمة المجموعة.