الرئيس الكوري يناقش مع ملك إسبانيا سبل التعاون في مواجهة كورونا

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أجرى الرئيس "مون جيه إين" محادثات هاتفية أمس الخميس مع ملك إسبانيا "فيليب السادس"، لمناقشة سبل التعاون في مكافحة جائحة كورونا.وقال المتحدث الرئاسي "كانغ مين صوك" إن المحادثات استمرت 45 دقيقة، ودعا الرئيس "مون" فيها إلى الوحدة والتعاون في المجتمع الدولي، استعدادًا لعصر ما بعد كورونا.كما وعد "مون" بمشاركة خبرات سيول في مجال التصدي للفيروس، وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي في مجال المعدات الطبية.وأعرب الملك فيليب عن احترامه العميق لتعامل كوريا الجنوبية مع أزمة الفيروس، قائلًا إنها أظهرت كفاءة كبيرة في الحد من عدد المرضى.وأضاف أن استجابة كوريا الجنوبية تحظى بثناء العالم أجمع، كما هنأ "مون" لفوز حزبه الساحق في الانتخابات البرلمانية في شهر أبريل.