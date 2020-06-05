مرور 15 عاما على اتفاقية التجارة بين كوريا والرابطة الأوربية للتجارة الحرة

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توصلت أعمال الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو، اليوم الجمعة، للجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية والرابطة الأوربية للتجارة الحرة، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين قد قامت بدور كبير في توسيع التجارة الثنائية.وقد عُقد الاجتماع لفحص تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة التي يشهد هذا العام مرور 15 عاما على توقيعها، حيث دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر من عام 2006.الجدير بالذكر أن رابطة التجارة الحرة الأوربية تضم في عضويتها 4 دول لم تشارك في الاتحاد الأوربي، وهي: سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين، وتعد هذه الاتفاقية بين كوريا وتلك الدول هي الأولى من نوعها.ويشار إلى أن حجم التجارة بين الجانبين قد تجاوز 10 مليارات دولار في عام 2015، أي بعد 10 سنوات من توقيع الاتفاقية.لكن هذا الرقم انخفض إلى 6 مليارات و840 مليون دولار في العام الماضي، وبعدها شهد حجم صادرات كوريا من السيارات الكهربائية والسفن إلى الدول الأربع زيادة مستمرة.ويذكر أن النرويج تسعى لتعليق بيع السيارات ذات المحركات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من عام 2025.ومن بين المنتجات الرئيسية التي استوردتها كوريا الجنوبية من دول الرابطة: الساعات والأدوية والأسماك، ومنها السلمون.