رؤساء الأقاليم االقريبة من كوريا الشمالية يطالبون بمنع إرسال منشورات

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طالب رؤساء 10 مدن وأقاليم تقع بالقرب من كوريا الشمالية وزارة التوحيد الوطني بمنع إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود بين الكوريتين.وقام "تشونغ ها يونغ" عمدة مدينة "كيم بو" ورئيس رابطة عمداء المدن ورؤساء الأقاليم الواقعة بالقرب من كوريا الشمالية، بزيارة إلى وزير التوحيد "كيم يون تشول" في سيول اليوم الجمعة، حيث طالبه بمنع مجموعات الهاربين الكوريين الشماليين من إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن إرسال المنشورات قد يتسبب في تعرض المناطق الواقعة بالقرب من كوريا الشمالية لتوتر عسكري.وأضاف أن إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود سيؤثر سلبا على آمال مواطني تلك المناطق في التمتع بحياة الأمن والسلام، وتخفيف التوتر والقضاء على الخلافات بين الكوريتين.ومن جانبه، أعرب الوزير "كيم" عن اعتقاده بأن معظم المواطنين الكوريين الجنوبيين يعارضون على الأرجح خلق مثل ذلك التوتر الذي يهدد حياتهم وممتلكاتهم.وكانت وزارة التوحيد الوطني قد أعلنت أمس الخميس أنها تستعد حاليا لوضع مشروع قانون يتم بموجبه فرض قيود على إرسال المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية، وأيضا تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة للسلام.