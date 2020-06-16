كوريا تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي

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صرحت وزارة العلوم في سيول أمس الاثنين بأن كوريا الجنوبية أصبحت عضوا مؤسسا للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، واحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.ويشمل الأعضاء المؤسسون الخمسة عشر كلا من: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا والهند وأستراليا والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافوره وسلوفاكيا.وقالت الوزارة إن هؤلاء الأعضاء أصدروا بيانا مشتركا يدعمون فيه التنمية التي تركز على الإنسان، واستخدام الذكاء الاصطناعي مع التركيز على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والحقوق المدنية.وتحقيقا لهذه الغاية، يخطط الأعضاء لجمع خبراء من هذا القطاع ومن الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لإنشاء وتشغيل مجموعات في أربعة مجالات، هي: الذكاء الاصطناعي المسؤول، وإدارة البيانات، والعمل المستقبلي، والابتكار والتسويق. وعلى المدى الطويل، ستشكل هذه الهيئة مجموعة من الخبراء لإيجاد طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة وباء كورونا-19.