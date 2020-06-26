بيونغ يانغ لا تنظم تجمعات مناهضة لواشنطن في الذكرى الـ70 للحرب

Photo : YONHAP News

لم تنظم كوريا الشمالية تجمعات حاشدة مناهضة للولايات المتحدة هذا العام بمناسبة الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية، وذلك للعام الثالث على التوالي.ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بما في ذلك وكالة الأنباء المركزية وصحيفة "رودونغ شينمون" والتلفزيون المركزي، الأخبار المتعلقة بالذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية، لكنها لم تذكر شيئا عن تجمعات مناهضة للولايات المتحدة.ويذكر أن كوريا الشمالية قد ظلت تنظم تجمعات حاشدة ضد الولايات المتحدة يوم الخامس والعشرين من يونيو كل عام، إلا أنها توقفت عن ذلك منذ ثلاث سنوات.وعادة تقوم كوريا الشمالية بتعيين الفترة من يوم الخامس والعشرين من يونيو وحتى السابع والعشرين من يوليو كشهر"الانتفاضة المشتركة ضد الولايات المتحدة"، حيث تنظم تجمعات حاشدة مناهضة للولايات المتحدة يوم الخامس والعشرين من يونيو في العاصمة بيونغ يانغ وأنحاء مختلفة من البلاد، لكنها توقفت عن تنظيم هذه التجمعات بعد القمة الأولى مع الولايات المتحدة في سنغافوره يوم الثاني عشر من يونيو عام 2018، والقمة الثانية في فيتنام في العام التالي.ومن جهة ثانية، كشف معهد أبحاث الحد من التسلح والسلام التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية عن تقرير أكد فيه عزم بيونغ يانغ تعزيز ترسانتها العسكرية لمواجهة التهديدات النووية والسياسات العدائية الأمريكية.