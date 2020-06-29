شركات السيارات اليابانية تعاني من انخفاض أرباحها التشغيلية في كوريا

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تبين أن شركات صناعة السيارات اليابانية قد عانت من انخفاض حاد في أرباحها التشغيلية في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي نتيجة للنزاع التجاري طويل الأمد بين البلدين.ووفقا لتقرير مراجعة الحسابات لشركة "هوندا موتور" اليابانية لإنتاج السيارات، أمس الأحد، شهدت هوندا انخفاضا حادا في أرباحها التشغيلية في الفترة من أبريل 2019 وحتى مارس 2020، حيث وصلت إلى حوالي 1,7 مليون دولار، وهو ما يمثل عُشر الرقم المماثل للسنة السابقة. كما انخفضت مبيعاتها بنسبة 23% لتصل إلى حوالي 350 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.وقال التقرير إن شركة هوندا كوريا باعت حوالي 1300 سيارة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بانخفاض 73% على أساس سنوي.ويذكر أن شركة "نيسان موتور" كانت قد قررت الانسحاب من كوريا الجنوبية بعد 16 عاما من دخولها السوق الكورية في عام 2004، حيث سجلت انخفاضا في المبيعات في كوريا خلال الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 38%، وعلى وجه الخصوص سجلت علامتها التجارية المتميزة "إنفينيتي" انخفاضا في مبيعاتها بنسبة 71%.