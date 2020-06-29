منظمة التجارة العالمية تناقش طلب كوريا لتسوية نزاعها التجاري مع اليابان

Photo : Getty Images Bank

من المنتظر أن تناقش منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين طلب كوريا الجنوبية بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات للتعامل مع القيود التجارية اليابانية ضد سيول.وفي هذا السياق، من المقرر أن تعقد هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية اجتماعا اليوم لمناقشة إنشاء تلك اللجنة، ولكن من غير المحتمل أن يتم تشكيل اللجنة على الفور، حيث من المتوقع أن ترفضها اليابان.ومن المتوقع أن يتم إنشاء اللجنة في غضون شهر خلال الاجتماع القادم لهيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، حيث تنص لوائح منظمة التجارة العالمية على ضرورة إنشاء اللجنة تلقائيا ما لم يرفضها جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بالإجماع في الاجتماع الثاني لهيئة تسوية المنازعات.وسوف تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويتم تحديد الأعضاء من خلال التشاور بين الأطراف المعنية.ويأتي اجتماع اليوم بعد أن استأنفت كوريا الجنوبية إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث لم يتم إحراز اي تقدم في جهود معالجة نزاعها التجاري مع اليابان.