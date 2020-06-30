رئيس الوزراء الكوري يدعو البرلمان لسرعة التصديق على الميزانية الإضافية

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دعا رئيس الوزراء الكوري "جونغ سي كيون" البرلمان إلى سرعة التصديق على خطة الميزانية الإضافية الثالثة من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، مشبها الأزمة الحالية بالكساد العظيم الذي حدث منذ ما يقرب من قرن من الزمان.جاء ذلك في خطاب "جونغ" الأول أمام الدورة البرلمانية الجديدة الحادية والعشرين، أمس الاثنين، والذي تم ترتيبه بعد أن بدأ الحزب الديمقراطي الحاكم في انتخاب مرشحيه لرؤساء اللجان البرلمانية الرئيسية، على الرغم من مقاطعة حزب "المستقبل المتحدة"، المعارض الرئيسي.ودعا "جونغ" إلى تمرير خطة الميزانية، مشيرا إلى التأثير المتزايد للوباء على الاقتصاد، فضلا عن الأمن الوظيفي وشبكة الأمان الاجتماعي. كما شدد على خطط استخدام الميزانية التكميلية لسياسات الصفقة الكورية الجديدة، وسلط الضوء على جهود الحكومة لإعادة هيكلة نفقات الميزانية الحالية للحد من الديون المحتملة من تمويل الميزانية الإضافية الثالثة. وقال رئيس الوزراء إنه يتوقع أن يؤدي الضخ المالي في الوقت المناسب إلى إنعاش الاقتصاد على شكل حرف "فيV " ويخلق حلقة حميدة يؤدي فيها التغلب على الأزمة إلى النمو الاقتصادي، وفي نهاية المطاف إلى استعادة الاستدامة المالية.