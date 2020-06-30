كوريا تقدم مساعدات مالية للدول النامية المنكوبة بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية تقديم 36 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 30 مليون دولار، خلال هذا العام، كمساعدات للبلدان النامية من أجل دعمها في التغلب على تفشي فيروس كورونا، والتحديات الأخرى التي تواجه تنميتها المستدامة.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الاثنين إنها تسعى لتنفيذ مبادرة للتنمية والتعاون متعددة السنوات للدول الأقل نموا.وسوف يتم توفير الميزانية المخططة لهذا العام في برامج مساعدات المنح ومساعدة الدول المستفيدة في تأمين مرافق ومعدات الحجر الصحي، وتدريب العاملين الطبيين، ومساعدة السكان المعرضين للخطر.ومن بين المجموعات المستفيدة الرئيسية من برامج هذا العام: إندونيسيا وأوزبكستان وإثيوبيا وكولومبيا، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ومن المحتمل أيضا أن يستفيد من المساعدات الكورية بعض الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، المؤهلة للحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها كوريا الجنوبية.