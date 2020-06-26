روسيا تنفي الشائعات حول تدهور صحة كيم جونغ أون

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قال السفير الروسي لدى كوريا الشمالية "ألكسندر ماتسيغورا" إن الشائعات حول وجود مشاكل صحية لدى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لا أساس لها من الصحة.وأضاف السفير "ماتسيغورا" في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية أمس الاثنين، أنه متأكد من أن الشائعات حول تدهور صحة "كيم" هي مجرد شائعات لا أساس لها على الإطلاق.وأضاف أن الدولة تعمل كالمعتاد على الرغم من أن الظهور العلني للزعيم "كيم" أصبح أقل مما كان عليه سابقا، مشيرا إلى أن "كيم" مستمر في توجيه التعليمات واتخاذ القرارات.وفيما يخص احتمال استعداد كوريا الشمالية لحالة الطوارئ من خلال تدريب "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الشمالي على القيادة، قال السفير الروسي إنه ليس هناك أي أساس لذلك، موضحا أنه ليس هناك أي مفهوم خاص بالشخص الثاني في كوريا الشمالية إلا مفهوم القائد الوحيد.وتوقع السفير "ماتسيغورا" ألا تقوم كوريا الشمالية باستئناف تجارب أسلحتها الإستراتيجية على الرغم من أن العلاقات بين الكوريتين أصبحت تعانى من التدهور.