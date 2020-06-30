واشنطن تتوقع عدم انعقاد قمة مع بيونغ يانغ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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قال كبير المبعوثين الأمريكيين لكوريا الشمالية إنه من غير المرجح أن تنعقد قمة أخرى بين الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية هذه التصريحات عن نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون"، المسؤول أيضا عن التفاوض مع كوريا الشمالية، والتي أدلى بها خلال منتدى عقد عبر الفيديو استضافه صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، وهو مركز أبحاث يقع مقره في واشنطن.وردا على سؤال حول إمكانية لقاء ترامب وكيم مرة أخرى، قال بيغون إنه يعتقد أنه "من غير المحتمل" أن يعقد مثل هذا اللقاء حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.وأوضح المسؤول الأمريكي أن الانتخابات وانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، يجعلان من الصعب تصور الظروف التي يمكن فيها عقد مثل هذه القمة.لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تعتقد "أنه لا يزال هناك وقت للجانبين لإحراز تقدم كبير" في الاتجاه الذي يريده كلاهما.