الحكومة الكورية تقدم 13 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين هذا العام

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قررت الحكومة الكورية أن تقدم 13 مليون دولار هذا العام من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها اللاجئون والنازحون السوريون حاليًّا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأنَّ "هام سانغ أوك" المنسق الكوري للشؤون الدبلوماسية متعددة الأطراف حضر إلى اجتماع المانحين لدعم سوريا والدول المحيطة بها، الذي عقده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل مشترك بالأمس، حيث أعلن عن قرار الحكومة الكورية هذا.والجدير بالذكر أن اجتماع المانحين عُقِد من أجل ضمان الدعم المستمر وحشد مساعدة المجتمع الدولي في ظل التدهور المستمر للأزمة السورية بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا.وحضر الاجتماع ممثلون لـ57 دولة بما فيها كوريا والمنظمات الدولية والمجتمعات المدنية، حيث أعربوا عن القلق من خطورة الأزمة الإنسانية السورية وحثوا على التوصل إلى حل سياسي للحد من النزاعات.وقال المنسق الكوري إن الحكومة الكورية تنوي المشاركة المستمرة في مكافحة الأزمة الجديدة الناتجة عن تفشي الوباء، إلى جانب الأزمة الإنسانية السورية المستمرة منذ اندلاع الحرب الأهلية.