وزارة الثقافة تحقق في انتحار اللاعبة الرياضية

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تخطط الحكومة لتشكيل فرقة عمل خاصة للتحقيق في ممارسات العنف المنهجي ضد لاعبة السباق الثلاثي "تشوي سوك-هيون" بعد انتحارها.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أمس الخميس عن تلك الخطة، معربة عن تعازيها في وفاة اللاعبة.وقالت الوزارة أيضًا إنها تشعر "بمسؤولية ثقيلة" عن الحادث، باعتبارها الوكالة الحكومية المسؤولة عن السياسات المتعلقة بالرياضة.وقد انتحرت "تشوي" الشهر الماضي في سن الثالثة والعشرين، بعد عدة أشهر من تقديمها لشكاوى ضد مديرها ومعالجها الطبيعي في الفريق التابع لمدينة "كيونغ جو".وقد قدمت "تشوي" الشكاوى إلى العديد من الهيئات، بما في ذلك اللجنة الكورية للألعاب الأولمبية والاتحاد الكوري للسباق الثلاثي.وقالت الوزارة إنها ستحقق في عدم رد تلك المنظمات بسرعة على الاتهامات والشكاوى التي تقدمت بها اللاعبة.وأفادت الأنباء أن "تشوي" تعرضت للتنمر المستمر بعد انضمامها لفريق "كيونغ جو" المحترف للسباق الثلاثي.وفي إحدى المناسبات، تم إجبارها على أكل ما قيمته 200 ألف وون من الخبز، كعقاب على طلبها لتناول مشروب غازي في أثناء تناول العشاء مع الفريق.