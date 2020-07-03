الحزب الديمقراطي الحاكم يمرر لوحده مشروع الميزانية التكميلية الثالثة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية التكميلية الثالثة التي تبلغ قيمتها 35 تريليون وون مساء اليوم الجمعة.وقال نائب البرلمان "بارك هونغ كون" للحزب الديمقراطي الحاكم إن حزبه يخطط للمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية الثالثة في اجتماع للجلسة العامة للبرلمان سيعقد في الساعة السابعة من مساء اليوم.ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع الميزانية التكميلية هذه في اجتماع للجنة البرلمانية الخاصة للميزانية والحسابات في اجتماعها الذي سيعقد في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم.ومن جانبه، قرر حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي الذي لم يشارك في مراجعة الميزانية التكميلية احتجاجا على تولى الحزب الحاكم جميع مناصب رؤساء اللجان الدائمة ، مقاطعة اجتماع الجلسة العامة ، وبدلا من ذلك سيعقد اجتماعا طارئا لجميع نوابه في البرلمان لبحث إجراءات مضادة سيتخذها الحزب.