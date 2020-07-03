فرنسا ترفع حظر دخول المواطنين الكوريين قريبا

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من المرجح أن ترفع فرنسا حظر دخول مواطني بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منها كوريا الجنوبية.وقال مسؤول في السفارة الكورية لدى فرنسا أمس الخميس إن الحكومة الفرنسية قد قررت رفع الحظر، حيث ستقوم بالإعلان عن تفاصيل قرارها قريبا.وبموجب هذا القرار، سيتم السماح للمواطنين الكوريين بزيارة قصيرة لفرنسا دون تأشيرة دخول ، لكن لم تحدد الحكومة الفرنسية موعد تطبيق هذا القرار .وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد تبنى توصية يوم الثلاثاء الماضي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة فتح الحدود الخارجية لـ14 دولة، منها أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلاندا وتايلاند، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.وبناء على هذه التوصية ، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، منها سويسرا وهولاندا في رفع حظر الدخول إلى أراضيها ، لكن قررت ألمانيا إزالة 6 دول ، منها كوريا الجنوبية ، من قائمة الدول التي سيسمح لمواطنيها بالدخول إليها.