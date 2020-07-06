النائب العام يتلقى تقريرا عن المناقشات حول أمر وزيرة العدل

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سيتلقى النائب العام "يون صوك يول" تقريرا اليوم الاثنين حول نتائج مناقشات رؤساء النيابة العامة حول كيفية الرد على أمر وزيرة العدل "تشو مي إيه" بممارسة سلطتها في إجراء التحقيقات.وعقد كبار وكلاء النيابة اجتماعات ماراثونية يوم الجمعة الماضي، أي بعد يوم واحد من أمر الوزيرة "تشو" للنائب العام بتعليق عقد لجنة استشارية من الخبراء.وكان يتوجب على تلك اللجنة مراجعة صحة قضية تتعلق بالتواطؤ المشتبه به بين صحفي ووكيل نيابة مقرب من النائب العام "يون". كما دعت الوزيرة فريق التحقيقات المسؤول عن القضية في مكتب النائب العام لمنطقة سيول المركزية إلى إجراء تحقيقات مستقلة دون تدخل من النائب العام.وفي اجتماعات يوم الجمعة، لم يقدم رؤساء ووكلاء النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد أي اعتراض على أمر الوزيرة "تشو" بتعليق عقد اللجنة الاستشارية من الخبراء. ومع ذلك، زعم الكثيرون منهم أن منح "تشو" المزيد من الاستقلالية لفريق التحقيقات الأولي يمكن أن ينتهك عمل مكتب النائب العام من خلال حرمان النائب العام من سلطاته لقيادة التحقيقات.ومن المتوقع أن يصدر "يون" بيانا حول موقفه من أمر "تشو" بعد مراجعة التقرير حول نتائج المناقشات التي عقدت يوم الجمعة.