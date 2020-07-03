عدد الإصابات الجديدة بكورونا يعود إلى مستوى 60 حالة

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شهدت كوريا عودة مستوى عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد إلى 60 يوميا، بعد مرور 3 أيام فقط من انخفاضه.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة بأن عدد المصابين الجدد بلغ 63 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 30 مصابا محليا و33 مصابا وافدا من الخارج، ليبلغ إجمالي عدد المصابين حتى الآن 13 ألفا و244 شخصا.وحسب المناطق شهدت مقاطعة كيونغ كي 18 حالة جديدة، والعاصمة سيول 10 حالات، ومدينة كوانغ جو 8، ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ 6، بينما شهد كل من مقاطعة شمال جولا، ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ، ومدينة ديجون حالتي إصابة جديدة في كل منها، وحالة واحدة في كل من مدينتي"ديغو" وإنتشون" ومقاطعتي جنوب جولا وشمال كيونغ سانغ.وبلغ أولئك الذين رجعوا إلى بيوتهم بعد تلقي العلاج 56 شخصا أمس، حيث تم رفع الحجر الصحي عن 11 ألفا و970 شخصا حتى الآن، بينما لا يزال يخضع 989 شخصا للعلاج ضمن الحجر الصحي.ولم يشهد يوم أمس أي وفاة جديدة ناتجة عن الفيروس، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 285.ونتيجة لذلك بلغ معدل نسبة الوفاة 2.15% ولكن بلغ المعدل بين أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما 24.82%.