لقاء طارئ بين وزير الدفاع الكوري وقائد قيادة القوات المشتركة

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اتضح أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" عقد لقاء طارئا أمس مع قائد قيادة القوات المشتركة الكورية الأمريكية.ويرى المراقبون أن هذا اللقاء العسكري رفيع المستوى والذي لم يكن ضمن جداول الأعمال المعلنة، قد يكون شهد مناقشات حول المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية التي من المقرر إجراؤها الشهر القادم.وصرحت مصادر حكومية اليوم بأن الجانبين اجتمعا في مقر وزارة الدفاع في منطقة "يونغ سان" في سيول أمس.ورغم عدم الكشف عن محتويات الاجتماع، إلا أن المراقبين يعتقدون أنه تناول مسألة إجراء المناورات بشكل عادي.الجدير بالذكر أن الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي ظلا يناقشان طرق إجراء المناورات العسكرية القادمة إلا أنهما لم يقررا أي شيء بشأن تقليصها أو تأجيلها أو تعليقها.وأوضحت المصادر أنه من المتوقع ألا تتمكن القوات الأمريكية التي ستشارك في المناورات من دخول الأراضي الكورية بسبب تفشي جائحة كورونا في الأراضي الأمريكية.ويذكر أن المناورات العسكرية التي من المقرر أن تجري في النصف الثاني من هذا العام تستهدف فحص القدرة التشغيلية الشاملة لقيادة القوات المشتركة المستقبلية، تأهبا لتحويل حق السيطرة على العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى الجانب الكوري، وهو ما يتطلب دخول عدد كبير من الجنود الأمريكيين إلى كوريا.