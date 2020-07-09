المحاميات ينتقدن قرار المحكمة بعدم تسليم صاحب الموقع الإباحي للأطفال

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انتقدت جمعية المحاميات في كوريا الجنوبية قرار محكمة محلية برفض طلب من السلطات الأمريكية بتسليم رجل أدين بإدارة أحد أكبر المواقع الإباحية للأطفال في العالم.وفي بيان صدر أمس الأربعاء، أعربت جمعية المحاديات الكوريات عن أسفها لحكم المحكمة العليا في سيول في اليوم السابق الصادر بحق "سون جونغ أو" صاحب الموقع الإباحي للأطفال الذي نشره على شبكة الإنترنت المظلمة وباع عليه مقاطع فيديو جنسية للأطفال في جميع أنحاء العالم باستخدام العملات الرقمية.وقالت الجمعية إن قرار المحكمة لا يرقى إلى عزم القضاء الكوري على القضاء على الجرائم الجنسية الرقمية، واتهمت المحكمة بأنها شديدة التساهل بدعوى السيادة القضائية.واعترضت المحاميات أيضا على حكم المحكمة بأن إبقاء المحكوم عليه داخل كوريا سيساعد في تسهيل التحقيقات المحلية، مشيرات إلى أنه لا يمكن مقاضاته مرة أخرى أمام المحاكم المحلية لأنه قضى مدة السجن في التهم التي وُجِّهت إليه.وقالت الجمعية إنه بالنظر إلى طبيعة الجرائم الجنسية الرقمية فإن قضية "سون" تتطلب تعاونا قضائيّا دوليّا.وقد قضى الشاب البالغ من العمر 24 عاما مدة 18 شهرا في السجن في أبريل، لكنه أعيد إلى الحجز انتظارا لقرار بشأن تسليمه إثر طلب من وزارة العدل الأمريكية، ثم أُطلق سراحه يوم الاثنين الماضي بعد قرار المحكمة.