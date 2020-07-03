وزير الدفاع الأمريكي يصف كوريا الشمالية بأنها دولة مارقة

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وصف وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" كوريا الشمالية وإيران بأنهما "دولتان مارقتان" تقومان بأنشطة عدوانية، حيث يزور كبير المبعوثين النوويين الأمريكيين كوريا الجنوبية.وجاءت تصريحات "إسبر" في رسالة بالفيديو أرسلها يوم الثلاثاء لتوجيه الشكر إلى أعضاء وزارة الدفاع، على مساهمتهم في تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني.وفي الرسالة التي تصدر قبل ذكرى مرور عام على توليه لمنصبه، أدرج "إسبر" إنجازات مثل القضاء على الإرهابيين والحفاظ على حرية الملاحة في المياه المتنازع عليها.وقال إن وزارته ردعت أيضًا الأنشطة العدوانية التي ترتكبها دول مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران، فضلًا عن أشباه الأقران مثل روسيا والصين.وقد استخدم "إسبر" كلمة "مارقة" لوصف كوريا الشمالية وإيران في فبراير، وكذلك في ديسمبر الماضي.وتأتي تصريحاته في الوقت الذي يزور فيه نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" سيول هذا الأسبوع وسط المفاوضات النووية المتعثرة بين واشنطن وبيونغ يانغ.