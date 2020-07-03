كوريا تترشح لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية

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تقدم مرشحون من 8 دول، بمن فيهم "ليو ميونغ هي" مديرة مركز المفاوضات التجارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية، لمنصب الأمين العام القادم لمنظمة التجارة العالمية.وقالت الأمانة العامة للمنظمة الدولية إنها أغلقت باب التقدم بطلبات الترشيح في الساعة السادسة من مساء أمس، بعد أن تقدم مرشحون من 8 دول، هي: مصر وكوريا وبريطانيا ونيجيريا وكينيا والمكسيك ومولدوفا والسعودية.وكان من المتوقع حتى صباح أمس أن تتركز المنافسة بين المرشحة الكورية والمرشحين من إفريقيا، لكن بعض الدول الأوربية تقدمت بمرشحين قبل بضع ساعات من انتهاء موعد التقدم، مما جعل من الصعب التنبوء بالنتائج.الجدير بالذكر أن كوريا ظلت تتقدم بمرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية ثلاث مرات حتى الآن، وتخطط للترويج لنفسها هذه المرة من خلال التأكيد على مكانتها كدولة وسيطة، حيث يمكن أن تقوم بدور حيادي بين الولايات المتحدة والصين والدول الأوربية التي تتشابك مصالحها بشكل حاد، وأيضا دور الوسيط بين الدول المتقدمة والنامية.ويذكر أن المرشحة الكورية خبيرة متخصصة عملت في مجال التجارة لمدة 25 عاما، وجاء ترشيحها في الوقت الذي تبرز فيه القيادات النسائية في مختلف أنحاء العالم خلال عملية مكافحة جائحة كورونا.ومن أجل تقديم هذه النقاط، من المقرر أن تزور "ليو" وبصحبتها وفد حكومي، مقر منظمة التجارة العالمية الأسبوع القادم.ومن المتوقع أن يعلن المرشحون عن تعهداتهم ويجيبون على مختلف أسئلة الدول الأعضاء خلال الاجتماع الرسمي لمجلس الإدارة التابع للمنظمة الدولية الذي سيعقد في الفترة بين 15 و17 من هذا الشهر، ثم يتم تقييم درجات أفضلية المرشحين بين الدول الأعضاء، بحيث يتم التخلي عن أقل المرشحين من حيث درجة التأييد حتى يظل آخر مرشح.وعادة تستغرق عملية الانتخاب ستة أشهر، ولكن من المرجح أن تكون أقل هذه المرة من أجل تقليل فراغ القيادة.وسوف يكون أمام الأمين العام الجديد تحديات جسيمة بما فيها استئناف التجارة الدولية المتوقفة بسبب سياسات الإغلاق التي نفذتها مختلف الدول لمكافحة جائحة كورونا العالمية، وإعادة تنظيم آلية الاستئناف، التي تماثل دور المحكمة العليا، في المنظمة الدولية.